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четверг, 10 мая 2018 11:06

В "Манчестер Юнайтед" рассказали о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

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В &quot;Манчестер Юнайтед&quot; рассказали о состоянии здоровья Алекса Фергюсона
Экс-клуб Фергюсона выступил с заявлением

Бывший клуб Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья легендарного тренера.

"Сэр Алекс больше не нуждается в интенсивной терапии и продолжит реабилитацию в стационаре. Его семья была поражена уровнем поддержки и количеством добрых пожеланий, но по-прежнему настаивает на неприкосновенности частной жизни. Это будет жизненно важно на следующем этапе восстановления", - написали в аккаунте "МЮ" в Твиттере.

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76-летний Фергюсон раз появлялся на публике на прошлой неделе, проведя честь главного тренера Арсенала Арсена Венгера, который сыграл последний матч с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

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