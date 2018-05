В "Манчестер Юнайтед" рассказали о состоянии здоровья Алекса Фергюсона

Бывший клуб Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья легендарного тренера.

"Сэр Алекс больше не нуждается в интенсивной терапии и продолжит реабилитацию в стационаре. Его семья была поражена уровнем поддержки и количеством добрых пожеланий, но по-прежнему настаивает на неприкосновенности частной жизни. Это будет жизненно важно на следующем этапе восстановления", - написали в аккаунте "МЮ" в Твиттере.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7