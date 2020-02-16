В "Манчестер Сити" отберут чемпионские титулы

"Манчестер Сити" может получить еще одно серьезное наказание за нарушения финансового фейрплей.
После исключения на следующие два сезона Лиги чемпионов, "горожан" могут лишить чемпионского титула АПЛ сезона 2013/14, сообщает ТСН.
Издание отмечает, что "Сити" грозит аннулирование очков от 2012 до 2016 года, если во время отдельного расследования в АПЛ будет доказано, что клуб нарушил финансовые правила.
Не понятно, грозит это чемпионскому титулу команды в 2012 году, а вот чемпионство-2013/14 точно входит в этот период. В том сезоне "Манчестер Сити" опередил на два очка "Ливерпуль".
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Английский клуб не согласен со своей виной и планирует обжаловать решение об исключении из Лиги чемпионов в Спортивном арбитражном суде.
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