В "Манчестер Сити" отберут чемпионские титулы

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"Манчестер Сити" может получить еще одно серьезное наказание за нарушения финансового фейрплей.

После исключения на следующие два сезона Лиги чемпионов, "горожан" могут лишить чемпионского титула АПЛ сезона 2013/14, сообщает ТСН.

Издание отмечает, что "Сити" грозит аннулирование очков от 2012 до 2016 года, если во время отдельного расследования в АПЛ будет доказано, что клуб нарушил финансовые правила.

Не понятно, грозит это чемпионскому титулу команды в 2012 году, а вот чемпионство-2013/14 точно входит в этот период. В том сезоне "Манчестер Сити" опередил на два очка "Ливерпуль".

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Английский клуб не согласен со своей виной и планирует обжаловать решение об исключении из Лиги чемпионов в Спортивном арбитражном суде.