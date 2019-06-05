В "Ливерпуле" вспомнили про эпопею с переходом Коноплянки

Летом 2015 года Коноплянка перешел в "Севилью"

Бывший директор "Ливерпуля" Иан Эйр вспомнил детали неудачного перехода Евгения Коноплянки зимой 2014 года. Об этом пишет sport.ua

"Мы договорились выплатить фиксированную сумму отступных, игрок прошел медицинское обследование, а затем президент" Днепра "исчез, и мы больше никогда его не видели.

Вы даже себе не представляете, сколько нужно потратить сил и времени, чтобы сделать январскую покупку. Нам это не удалось", - признался Эйр.

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В 2014 году спортивный директор "Днепра" Андрей Русол сообщал, что англичане не успели закончить операцию.