В комнате с президентом "Ингульца" взорвалась граната

Поворознюк езди из автоматом. Фото: телеканал "Футбол"

Президент футбольного клуба украинской Премьер-лиги "Ингулец" Александр Поворознюк пострадал от взрыва гранаты - она взорвалась в комнате, в которой кроме него находились еще два человека.

Взрыв произошел в поселке Петрово Кировоградской области.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Они доставлены в больницу. Сам 50-летний Поворознюк не ранен.

"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", - сказал он журналистам.

По данным местных СМИ, один из находившихся в комнате серьезно пострадал.

В полиции подтвердили факт взрыва.

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Ранее СМИ сообщали, что президент "Ингульца" возит с собой автомат. Поворознюк говорил, что в 1990-е он успел перейти в легальный бизнес. "Ингулец" занимает 10 место в чемпионате Украины.