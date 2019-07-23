В Китае звезде "Реала" готовы платить 1 млн фунтов в неделю

Beyl Бэйл заманчивое предложение из Китая

Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае

Вингер "Реала" Гарет Бэйл может перебраться в китайский чемпионат на контракт, по которому будет получать 1 млн фунтов в неделю, сообщает The Sun со ссылкой на китайские медиа.

Вчера стало известно, что местный клуб "Бэйцзин Гоань" готов сделать валлийца самым высокооплачиваемым игроком китайской лиги, предложив ему миллион такую сумму в неделю.

Сам Бэйл хочет остаться в Мадриде и побороться за место в составе. Но Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет покинет клуб в ближайшее время.

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Во всех турнирах прошлого сезона Бэйл сыграл в 42 матчах, забив 14 голов и отдав 6 результативных передач.