В Киеве состоится финал Кубка Героев АТО

В прошлом году победителем стал ФК "Президентский полк"

Федерация футбола участников АТО вместе с ФК "Динамо" (Киев), уже в четвертый раз в своей истории проводит Чемпионат Украины по футболу среди команд "Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО" на Кубок Героев АТО.

Соревнования сезона-2018 начались еще 31 марта, а завершатся 14 октября - в День защитника Украины.

6 октября в 13:00 в конференц-зале стадиона "Динамо" состоится пресс-конференция, посвященная Финальной части соревнований сезона-2018. В пресс-конференции примет участие президент Федерации футбола участников АТО Руслан Руденко.

7 октября в 11:00 на НТВ "Динамо" в Чапаевке состоится торжественная церемония открытия финального этапа сезона 2018-го, в котором примут участие 24 лучшие команды региональных дивизионов.

Матчи группового раунда финального этапа пройдут с 7 по 9 октября на НТВ "Динамо" в Чапаевке и на НТВ ДЮФШ "Динамо" на Нивках. 24 команды-участницы финальных соревнований будут разделены на 6 групп по 4 команды. Лучшие 8 выйдут в четвертьфинал, матчи которого состоятся 11 октября. Полуфиналы пройдут 12 октября.

По итогам полуфиналов определятся 2 сильнейшие команды сезона, которые разыграют переходящий Кубок Героев АТО на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в День защитника Украины, 14 октября.

В этот день на стадионе "Динамо" состоится решающий матч за Кубок, игра за третье место а также благотворительный концерт, специальным гостем которого станет музыкальная группа ElienMak.

Приглашаем всех неравнодушных прийти и поддержать наших Героев во время матчей финального этапа!

Приди и поддержи тех, кто тебя защищает! Призывает футбольный клуб "Динамо" Киев.

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Всеукраинская Футбольная Лига участников АТО - это самая масштабная в Украине программа психологической и физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий с 2015-го, которая проводится среди участников АТО в шести региональных дивизионах: "КИЕВ", "СЕВЕР", "ВОСТОК", "Центр", "ЗАПАД" и "ЮГ".