В Киеве начали готовиться к празднованию чемпионства "Динамо"

Последний раз киевляне были чемпионами в 2016 году. Фото: "Динамо" Киев уа

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможном вручении чемпионских медалей "Динамо" после матча с "Ингульцом".

"Есть такая инициатива, что если "Динамо" добудет победу, клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.

От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.

Мы знаем, что "Динамо" ведет определенную подготовку к этому действу – монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", – сказал Дикий.

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Для досрочной победы в чемпионате "Динамо" нужно сегодня, 25 апреля, победить "Ингулец". Начало матча – в 17.00. "Динамо" на 10 баллов опережает в таблице "Шахтер". До конца чемпионата – 4 тура.