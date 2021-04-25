В Киеве начали готовиться к празднованию чемпионства "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
4 Просмотров: 1890
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 216
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1008
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 216
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 927
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 594
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 333
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 630
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса
Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса
Последний гол Евро-1992 забил футболист, у которого умирала дочь
Последний гол Евро-1992 забил футболист, у которого умирала дочь
Как сын Суркиса спас "Динамо"
Как сын Суркиса спас "Динамо"
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
Определился чемпион Украины по хоккею
Определился чемпион Украины по хоккею
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 216
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 630
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1179
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 306
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 324
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
воскресенье, 25 апреля 2021 12:52

В Киеве начали готовиться к празднованию чемпионства "Динамо"

  Комментировать
В Киеве начали готовиться к празднованию чемпионства &quot;Динамо&quot;
Последний раз киевляне были чемпионами в 2016 году. Фото: "Динамо" Киев уа

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможном вручении чемпионских медалей "Динамо" после матча с "Ингульцом".

"Есть такая инициатива, что если "Динамо" добудет победу, клуб получит награды. После матча это узнаем, и в президентской ложе состоится вручение медалей и самого кубка.

От УАФ будет первый вице-президент Олег Протасов и я. По регламенту назначено по 50 наград для призеров чемпионата.

Мы знаем, что "Динамо" ведет определенную подготовку к этому действу – монтируют сцену, а после матча ожидается фейерверк", – сказал Дикий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу рассказал о своем будущем

Для досрочной победы в чемпионате "Динамо" нужно сегодня, 25 апреля, победить "Ингулец". Начало матча – в 17.00. "Динамо" на 10 баллов опережает в таблице "Шахтер". До конца чемпионата – 4 тура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве начали готовиться к празднованию чемпионства "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
апреля

В Крыму подняли украинский флаг

Ввели первые автомобильные номера в мире

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

На гильотине казнили до восхода солнца

Самое читаемое
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 28531
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 26748
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 8514
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7353
Израиль &quot;забросали&quot; ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 5922
Спорт
Рассказали, как Мораес получил тяжелую травму
Рассказали, как Мораес получил тяжелую травму Просмотров: 261
Фернандиньо рассказал, куда спрятал первые деньги в "Шахтере"
Фернандиньо рассказал, куда спрятал первые деньги в "Шахтере" Просмотров: 549
Будущий тренер "Шахтера" не спит ночами
Будущий тренер "Шахтера" не спит ночами Просмотров: 495
11 итальянских клубов требуют наказания для заговорщиков из Суперлиги
11 итальянских клубов требуют наказания для заговорщиков из Суперлиги Просмотров: 306
Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса
Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
14
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
4
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 416
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть