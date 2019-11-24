"В каждом матче отстаиваю флаг Украины" - Свитолина о выступлении на Кубке Кремля

Элина Свитолина завершила сезон на 6 месте в мировом рейтинге. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала участие в Кубке Кремля, который в октябре состоялся в Москве.

"Потому что когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выиграю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, - игрой в теннис", - сказала Свитолина в интервью "Трибуне"

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В октябре в 1/8 финала турнира в Москве Свитолина проиграла Анастасии Кудерметов. Это был первый матч матч на Кубке Кремля для первой ракетки Украины.