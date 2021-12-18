В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства

Российский боксер Артур Бетербиев минувшей ночью отправил в нокаут американца Маркуса Брауна и защитил чемпионский титул.

Но одним из самых курьезных событий вечера стала ошибка при звучании гимна России.

Перед началом боя организаторы включили не русский гимн, а СССР. Бой проходил в канадском Монреале.

Когда Бетербиев выходил в ринг, организаторы поставили уже правильный гимн.

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Поединок, прошедший в ночь на 18 декабря, завершился в девятом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, выиграл свой 17-й бой в карьере.