В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства

 
Ексклюзивы
1/5
5 лет назад ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было
5 лет назад ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было
Просмотров: 234
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 342
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 4932
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2502
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1044
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 297
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 855
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 540
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8172
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 666
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Толстяк! Да ты подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Все ждали Реброва - я несколько раз хотел уехать" - Петраков рассказал, как стал тренером сборной Украины
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
В НБА показали фантастический победный бросок
В НБА показали фантастический победный бросок
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 279
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2295
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2097
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3636
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 279
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 15:27

В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства

  Комментировать
В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства
Бетербиев дважды пригрывал Александру Усику. Фото: РИА "Новости"

Российский боксер Артур Бетербиев минувшей ночью отправил в нокаут американца Маркуса Брауна и защитил чемпионский титул.

Но одним из самых курьезных событий вечера стала ошибка при звучании гимна России.

Перед началом боя организаторы включили не русский гимн, а СССР. Бой проходил в канадском Монреале.

Когда Бетербиев выходил в ринг, организаторы поставили уже правильный гимн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гвоздик закончил карьеру боксера ради бизнеса

Поединок, прошедший в ночь на 18 декабря, завершился в девятом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, выиграл свой 17-й бой в карьере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Канаде во время боксерского поединка перепутали гимн России с гимном несуществующего государства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

5 лет назад ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 22446
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 20367
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 4 Просмотров: 17236
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10854
Журналисты обратились к каналу &quot;Дом&quot; из-за Пальчевского, который &quot;воссоединялся&quot; у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
 Просмотров: 7578
Спорт
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования
Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования Просмотров: 234
Мы играли на равных в Лиге чемпионов – Луческу
Мы играли на равных в Лиге чемпионов – Луческу Просмотров: 117
Вратарь "Ворсклы" не поедет в украинские суперклубы
Вратарь "Ворсклы" не поедет в украинские суперклубы Просмотров: 360
Шевченко прокомментировал поражение от "Лацио"
Шевченко прокомментировал поражение от "Лацио" Просмотров: 594
Не Вернидуб и не Скрипник. Назвали главного кандидата на должность тренера "Ференцвароша"
Не Вернидуб и не Скрипник. Назвали главного кандидата на должность тренера "Ференцвароша" Просмотров: 459
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
Голосов: 841
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть