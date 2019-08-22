В Греции фанаты избили российского журналиста

Фанаты "Олимпиакоса" славятся своей агрессивностью

В Афинах греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства "Ruptly" во время съемки перед матчем квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар".

К продюсера подошли четыре фаната и спросили английском, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудования, в результате завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу, сообщает "rt.com".

"Двое одновременно полезли в обе боковые карманы и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой удар в нос. Затем выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос", - сообщил пострадавший.

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В первом матче 4 раунда квалификации Лиги Чемпионов "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" со счетом 4: 0