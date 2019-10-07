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понедельник, 07 октября 2019 09:36

В главном матче первой части сезона Италии "Ювентус" победил "Интер"

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В главном матче первой части сезона Италии &quot;Ювентус&quot; победил &quot;Интер&quot;
Гонсало Игуаин принес победу "Ювентусу". Фото: рейтер

"Ювентус" в гостевом матче 7-го тура Серии А обыграл "Интер" со счетом 2: 1.

Об этом сообщает "Спортарена".

"Старая синьора" повела в счете в начале матча. На 4-й минуте Пауло Дибала пробил точно в угол ворот "нерадзурри". "Интер" отыгрался в середине первого тайма. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. Перед перерывом "Ювентус" вышел вперед, но гол Криштиану Роналду был отменен из-за офсайда в Дибала.

В концовке встречи "Ювентусу" удалось вырвать победу. Гонсало Игуаин принес Турину три очка. Это первое поражение "Интера" в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, "старая синьора" идет без поражений.

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"Ювентус" набрал 19 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре 19 октября команда Сарри дома будет принимать "Болонью".

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