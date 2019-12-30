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понедельник, 30 декабря 2019 19:30

В футболе немного негодяев. Мы должны их ценить – Суарес снова стал вратарем

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В футболе немного негодяев. Мы должны их ценить – Суарес снова стал вратарем
Суарес вспомнил свои подвиги 10-летней давности

Луис Суарес снова встал в ворота. Во втором тайме прощального матча Диего Форлана форвард "Барселоны" надел перчатки, свитер и стал вратарем. Он пропустил один мяч, но спас ворота от пяти верных голов.

Матч прошел в уругвайском Монтевидео, друзья Диего сыграли против импровизированной сборной Уругвая. Счет для таких встреч привычный – 6:6. Об этом пишет "Трибуна".

На воротах в Суареса получилось даже мощнее, чем в четвертьфинале ЧМ-2010 с Ганой. Тогда Луис вынес мяч рукой с ленточки на 120-й минуте при счете 1:1, но Гана не забила пенальти, а потом проиграла серию). В итоге Уругвай вышел в полуфинал, где проиграл Нидерландам – 2:3.

На этот раз Суарес сделал несколько сэйвов, а пропустил только один мяч.

На матч приехали и другие южноамериканские легенды – Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме, Хавьер Дзанетти, Диего Милито и и Эстебан Камбьяссо. Футболисты отыграли два тайма по 35 минут. Перед матчем выход игроков на поле сопровождало пиротехническое шоу.

"В футболе не так много игроков, которые осмеливаются быть такими же негодяями на поле, как он. Мы должны это ценить", – Рикельме шутливо охарактеризовал Форлана.

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40-летний Форлан завершил карьеру в августе этого года, но на поле он не выходил с августа 2018-го. Последним клубом Диего был гонконгский "Китчи".

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