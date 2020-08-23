В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды

Кингсли Коман выступает за "Баварию" уже 6 лет. Фото: Reuters

В финальном матче Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее французский ПСЖ - 1:0.

Единственный мяч матче в начале второго тайме провел вингер мюнхенцев Кингсли Коман.

Игрок сборной Франции головой замкнул фланговую атаку "Баварии". Парадоксально, но Коман является воспитанником именно ПСЖ. Он выступал за молодежные команды парижан до 2014 года. Даже успел провести за первую команду 3 матча, после чего перебрался в "Ювентус", а через год стал игроком "Баварии".

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Выигранный Кубок Лиги чемпионов стал для "Баварии" 6 в истории немецкого клуба.