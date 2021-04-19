В ФИФА прокомментировали создания Суперлиги

ФИФА выступает против создания Суперлиги. Фото: REUTERS

ФИФА опубликовала заявление в связи с созданием европейской Суперлиги.

В организации считают, что создание этого турнира приведет к расколу в мировом футболе.

"Принимая во внимание запросы СМИ, ФИФА хочет объяснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта. В частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола - основная задача ФИФА.

На наш взгляд и согласно уставу нашей организации, любое соревнования по футболу - национальное, региональное или мировое первенство - всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансов. Более того, органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

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На этом фоне ФИФА может выразить только неодобрительное отношение к созданию "закрытой европейской лиги" за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению указанных принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности.

ФИФА,, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола", - говорится в заявлении организации.

12 клубов создали Суперлигу. Турнир должен стать заменой Лиги чемпионов. Клубы планируют начать Суперлигу в августе 2021 года. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матче. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса