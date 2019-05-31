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пятница, 31 мая 2019 20:11

В этом сезоне "Ливерпуль" дважды обыграл "Тоттенхэм"

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В этом сезоне &quot;Ливерпуль&quot; дважды обыграл &quot;Тоттенхэм&quot;
Бразильский форвард "Ливерпуля" в этом сезоне забивал "шпорам" в обоих матчах чемпионата Англии. Фото: Eurosport

1 июня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов. Между собой сыграют 2 английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне в рамках чемпионата Англии команды дважды встречались между собой. В обоих случаях сильнее оказались подопечные Клопа с одинаковым счетом 2:1.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1:2.

Голы: Ламела (90 + 3) - Вейналдум (39), Фирмино (52)

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Фирмино (16), Альдервейрелд (90 автогол) - Лукас Моура (70)

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В сезоне 2018-2019 "Ливерпуль" занял второе место, набрав 97 очков, а "Тоттенхэм" стал 4 набрав 71 очко.

Автор: Сергей Тищенко
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