"В" Динамо "отсутствует" мозг "- Сабо

Сабо не нравится игра "Динамо" в середине поля. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о перенесенном матче 4-го тура УПЛ против "Мариуполя"

"Игра была равной, но было заметно, что в" Динамо "есть преимущество в игровых ситуациях. То, что они выиграли - нормально," Динамо "сильнее. Развязка матча получилась логичной, так и должно было быть.

Киевляне хотели прессинговать, но в зоне защиты соперника это не получалось. В защите киевлян есть проблемы, их нужно исправлять. Но на этом уровне защита сыграла нормально. Средняя линия - мозг команды. Пока у динамовцев нет этого мозга.

Пенальти был и в те, и в другие ворота. Это говорит об ошибках судейства. Обязательно нужно вводить VAR, ведь были моменты, которые могли повлиять на исход матча. Заметно, что была проделана работа, тренировки, тренерский штаб подтянул игроков в физическом плане. Будем надеяться на лучшее ", - поделился Сабо в комментарии сайту" 1927.kiev.ua ".

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"Динамо" вырвало победу в перенесенном матче 4-го тура УПЛ против "Мариуполя" 1: 0, а в воскресенье сыграет против "Днепра-1" в рамках чемпионата Украины