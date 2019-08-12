В "Динамо" обещают измениться перед решающим матчем против "Брюгге"

Цыганков обещает, что "Динамо" завтра будет биться за результат.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков обещает, что в матче с Брюгге болельщики увидят на поле другой коллектив и другую игру, чем против "Шахтера".

Цыганков пообщался с журналистами перед завтрашним игрой квалификации Лиги чемпионов.

"Видимо, своей игрой я пока даю возможность говорить, что у меня плохая форма. Я знаю, что завтра у нас единственная попытка попасть в плей-офф. Я уверен, что завтра будет совсем другое настроение.

У меня было время подумать после игры с "Шахтером", что давалось, что нет. И я уверен, что завтра вы увидите совсем другой коллектив, сплоченный коллектив на поле, который будет бороться за результат.

Я не хочу говорить громкие слова, и уверен, что завтра получится единый коллектив, и надеюсь на поддержку болельщиков," - сказал Цыганков на пресс-конференции перед матчем с "Брюгге".

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Матч "Динамо" -"Брюгге" состоится 13 августа. Начало игры в 20. 30.