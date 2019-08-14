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среда, 14 августа 2019 08:23

"В "Динамо" нет командной игры" – бельгийские фанаты

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&quot;В &quot;Динамо&quot; нет командной игры&quot; – бельгийские фанаты
Вербича хватило на полтора тайма

Бельгийские болельщики признаются, что потратили очень много нервов во время просмотра матча "Динамо" - "Брюгге" (3:3). Они считают, что поединок получился очень сложным для их клуба, и где-то в этот вечер бельгийской команде повезло, но в целом "Брюгге" заслуженно прошёл дальше.

Об этом пишет footboom.com

При этом болельщики "Брюгге" отметили хорошую игру "Динамо" в атаке и слабую игру в обороне, а также то, что киевляне не готовы играть 90 минут на высоком уровне.

Dani: Такой "Брюгге" не сможет на многое претендовать на групповом этапе Лиги чемпионов, потому что команда не готова играть против серьёзных соперников. Если даже "Динамо", которое не впечатлило, доставило нашей обороне множество проблем, то что будет против "Ливерпуля" или "Ювентуса"?

Caesar: Кроме Миньоле некого похвалить в обороне. Ужасная игра наших защитников, включая и опорников, которые слишком многое позволяли украинцам в центре поля. Нам нужно очень сильно улучшить игру, чтобы не быть посмешищем на групповом этапе Лиги чемпионов. Но пока что не хочется говорить об этом, ведь австрийский ЛАСК может доставить серьёзные проблемы "Брюгге". "Базель", судя по всему, тоже их недооценил, и сильно пожалел об этом.

Stef: "Брюгге" показал, что у нас сильнее команда, чем у "Динамо". Да, у украинцев есть очень хорошие игроки, но нет такого командного взаимодействия. Это и сказалось на итоговом результате. Хотя я недоволен тем, как мы выглядели в обороне. Боюсь, что даже если мы выйдем в групповой этап Лиги чемпионов, то выше 4-го места не поднимемся.

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Динамо" вчера сыграло вничью с "Брюгге" - 3:3 и выбыло из Лиги чемпионов.

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Дата
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