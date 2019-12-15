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воскресенье, 15 декабря 2019 20:11

В детстве одногодки смеялись с Иммобиле

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В ноябре форвард Иммобиле дважды забил армянам, но не сильно украсил неприятную статистику. Теперь у него три гола за сборную Италии за два года.

Вы вряд ли этому удивитесь, если не следите за Серией А и помните Чиро только по "Боруссии" и "Севильи". Он переезжал в Дортмунд относительно молодым, после 22 голов за сезон в "Торино" и в пяти минутах от статуса топ-бомбардира, но за полтора года в Испании и Германии забил всего 14 раз. В Италию Чиро вернулся середняком, списанным с подножки топ-уровня.

Если вы не следите за Серией А и помните Чиро только по этим клубам, то удивитесь и тому, что он творит в "Лацио". Он забил 102 гола за три года и к концу следующего сезона наверняка станет лучшим в истории клуба. Ческо Ачерби уверен, что Иммобиле может побороться за "Золотой мяч". Об этом пишет "Трибуна".

Чиро становился главным бомбардиром Серии А и Лиги Европы, дважды повторил 85-летний рекорд Джузеппе Меаццы и сейчас идет по суперграфику Игуаина времен "Наполи". Выпускник академии "Юве" делает то, что ждали от Криша. И в этом сезоне забил в три раза больше Роналду.

 

Почему у него не получилось нигде, кроме Серии А? Иммобиле и правда очень домашний и в Германии жаловался на размеренный местный быт и холодность немцев, но в чисто игровом плане он вряд ли ограничен одним чемпионатом.

Если в "Угадай, кто" загадать Чиро и ограничить вопросы чисто футбольными характеристиками, соперника ждет тупик. Уловить Иммобиле невероятно сложно. Он быстрый, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Не техничный, но и не дерево – способен одним движением обыграть троих. В меру высокий, в меру сильный, мяч защитить может, но сам никого не продавит – проигрывает 75% единоборств вверху и 68% внизу. Бьет плотно, но не настолько, чтобы удар определял его.

Он забил 102 гола за три года и к концу следующего сезона наверняка станет лучшим в истории клуба

Единственный физический талант Чиро – владение телом. В детской команде он был середняком, большеголовым и не слишком ловким нападающим, над которым смеялись из-за неуклюжести и гусиной манеры бега. Иммобиле не обижался. Он разложил издевки на составляющие, понял, что жертвует скоростью ради устойчивости (на полусогнутых проще удержать равновесие), и последовательно развивал координацию. Теперь Чиро легко достает пяткой неудачные кроссы и закладывает корпус под удар любой сложности, но использует навык прежде всего для компенсации силы: "На поле вы всегда в борьбе, всегда есть чье-то плечо или рука на спине, и если вы быстро теряете мощь в ногах – будет сложно".

 

Сохранение баланса на скорости – исключительно важное для Иммобиле качество. Он не обманывает защитников ложными открываниями, как Икарди, и не отрывается за мгновение до удара, как Игуаин; его стиль завязан на постоянном движении. Иммобиле классно играет на линии с защитниками, ловит на создании офсайда и убегает за спины, а если соперник наглухо закрылся – ищет пространство между зонами. Представьте нападающего, который на фланге, возвращается на острие, уводя защитника, незаметно заходит центральным и фулбэком – и все за одну атаку. Защитники постоянно передают его друг другу. Иммобиле использует нестыковки с разграничением зон и находит пространство, когда соперники не успевают разобраться, кому за него отвечать.

Постоянным движением разгадывается парадоксальная статистика Чиро: он пробегает около 10 километров за матч, больше всех "девяток" Серии А, но по попыткам отбора занимает 29-е место, а по перехватам – предпоследнее. Иммобиле бегает ради голов.

(Любопытно, как игровой стиль завязан на характере Чиро. Несколько лет назад журналист Даниэле Манусия так описал впечатления от интервью с ним: "Интенсивность, физическая и умственная энергия Иммобиле чувствуются, даже когда он сидит в кресле. Он постоянно меняет позу, вертит какие-то предметы со стола – в общем, всегда в движении. Если бы в комнату бросили мяч, он точно добрался бы до него первым").

Еще одна характеристика движения Иммобиле – адаптация под фазу атаки. Со стороны кажется, что он опережает защитников благодаря выбору позиции и скорости мысли, но на самом деле лациале обеспечивает заведомое преимущество правильным ориентированием корпуса. Иммобиле настраивает положение тела в зависимости от позиции партнера, ближайшего защитника и дистанции до ворот. После приема мяч всегда защищен корпусом, а ворота в поле зрения – Чиро уже знает самый короткий путь к ним.

Это уникальное и очень ценное качество. В "Барсе" есть центр инноваций, который специально изучает положение тела и направление зрения в разных фазах матча, и это исследование в клубе считают фундаментальным – рассчитывают с его помощью создать новых Бускетсов и Хави. Иммобиле делает это на уровне инстинкта.

Заполучив Чиро, Симоне Индзаги построил вертикальную команду с удлиненной структурой – 3-1-4-1-1. "Лацио" разбивается на множество линий (защитники, латерали, опорник, полузащитники, второй форвард и "девятка" – все на разных этажах владения) и создает глубину атаки. Так играли в 90-е, во времена, когда нападающие смотрели только вперед, и система "Лацио" во многом повторяет чемпионскую команду Эрикссона.

Иммобиле максимально полезен в такой игре. Его естественное движение увеличивает разрывы между линиями, удлиненная структура обеспечивает достаточно пространства, а многоэтажность постройки упрощает движение в глубину. Делая то, что умеет, он одновременно работает на команду.

Сборная играет иначе. Манчини ставит тонкий футбол с контролем мяча и высоким владением, с сотнями передач от Жоржиньо и Верратти, растягивает соперника в ширину и редко атакует пространство за спинами защитников. В скученной игре, неизбежно превращающей в автобус любого соперника, у Иммобиле нет шансов. Ему не хватает пространства. И не хватает свободы, чтобы его искать: в команде Манчини нападающий участвует в строительстве атак.

Если бы в комнату бросили мяч, он точно добрался бы до него первым

Иммобиле никогда не забил бы за Италию так, как в ворота "Наполи". Ему пришлось бы спуститься ниже и отыграться с полузащитником.

История Чиро Иммобиле – о том, как неправильное использование превращает бомбардира в середняка. Он очень ограничен и совсем не кажется топ-нападающим, когда обрабатывает мяч или борется с защитниками. Но восприятие меняется, когда видишь цифру напротив забитых голов. Правильная система превращает Иммобиле в одну из самых эффективных "девяток" в мире. Проблема в том, что таких систем в футболе не слишком много.

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В нынешнем чемпионате Италии Иммобиле забил 17 мячей в 15 матчах.

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