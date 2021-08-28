В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1557
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 540
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2 Просмотров: 279
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 522
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
1 Просмотров: 1188
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 882
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 576
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 999
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1872
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 612
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1413
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1134
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1629
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 252
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 09:26

В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей

  Комментировать
В день перехода Криштиану Роналду на Instagram &quot;Манчестер Юнайтед&quot; подписалось почти 2 миллиона пользователей
Впервые Криштиану Роналду переходил в "Манчестер Юнайтед" 18-летним. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" набрал 1,8 млн подписчиков в "Instagram" после объявления о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, до объявления о переходе португальца на "Instagram" "Манчестер Юнайтед" было подписано 43,1 млн человек. Сейчас на официальный аккаунт команды подписано 44,9 млн пользователей.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в "Манчестер Сити", но "горожане" вышли из переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн

Последним клубом португальца был "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" 2003 по 2009 год, после чего перешел в "Реал".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Горящий самолет упал на толпу

Пропавшую 6-летнюю девочку нашли убитой в километре от дома

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 23697
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 8361
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 5310
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 2853
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
 Просмотров: 2691
Спорт
ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн
ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн Просмотров: 63
Жозе Моуриньо приедет в Запорожье
Жозе Моуриньо приедет в Запорожье Просмотров: 315
Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед"
Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед" Просмотров: 477
Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону
Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону Просмотров: 153
Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль
Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль Просмотров: 504
Больше всего комментируют
12
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
9
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
2
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 319
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть