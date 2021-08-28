В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей

Впервые Криштиану Роналду переходил в "Манчестер Юнайтед" 18-летним. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" набрал 1,8 млн подписчиков в "Instagram" после объявления о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, до объявления о переходе португальца на "Instagram" "Манчестер Юнайтед" было подписано 43,1 млн человек. Сейчас на официальный аккаунт команды подписано 44,9 млн пользователей.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в "Манчестер Сити", но "горожане" вышли из переговоров.

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Последним клубом португальца был "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" 2003 по 2009 год, после чего перешел в "Реал".