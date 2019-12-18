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среда, 18 декабря 2019 08:46

В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира

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В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
Прогрейс был чемпионом в первом среднем весе

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) не сомневается в украинцы перед объединительным боем с Теофимо Лопесом.

"Я все еще думаю, что Ломаченко фаворит в бою с Лопесом. В Теофимо шансы, он быстрый и сильный, но в Ломаченко также хорошая скорость, он хорош на ногах" Об этом пишет ua-football..

Как говорил Мухаммед Али, ты не можешь ударить то, чего не видишь. В бою с Комми соперник часто задерживался перед Лопесом, но Ломаченко будет другая история".

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Бой Ломаченко - Лопес может состояться в апреле. Ориентировочная дата боя – 11 или 18 апреля.

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