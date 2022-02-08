В биатлоне снова без медали. Украинцы неудачно выступили в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Во вторник, 8 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка по биатлону.

Самые большие надежды возлагались на Дмитрия Пидручного. Однако украинец чисто прошел только первый огневой рубеж, а на следующих троих не закрыл по одной мишени.

Если бы наш соотечественник отстрелялся на ноль, тогда мог бы рассчитывать на медаль, но не суждено. В итоге - 18-я позиция.

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Артем Прима с четырьмя промахами финишировал 37-м.

Дебюты Антона Дудченко и Богдана Цымбала на Олимпиаде удачными назвать сложно. 50-е и 55-е места с четырьмя незакрытыми мишенями соответственно.

Золотую награду в индивидуальной гонке завоевал француз Кантен Фийон-Майе. "Серебро" неожиданно досталось отстрелявшемуся чисто белорусу Антону Смольскому. "Бронза" в активе норвежца Йоханнеса Бё.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.