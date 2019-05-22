В Бельгии назвали цену Малиновского

Руслан провел прекрасный сезон в Бельгии

Бельгийский "Генк" оценивает полузащитника сборной Украины минимум в 10 млн евро, пишет Champion

Об этом сообщил представитель игрока Сергей Серебренников.

"Цена Малиновского? "Генк" хочет выручить за футболиста минимум 10 миллионов евро. Русланом активно интересуются европейские клубы, однако пока рано озвучивать их.

Могу сказать только об интересе со стороны английских и итальянских команд", - заявил Серебренников.

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В прошлом сезоне Малиновский в 51 матче за "Генк" забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач.