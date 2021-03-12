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суббота, 13 марта 2021 06:11

В Беларуси провели третий по длине матч в истории хоккея

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В Беларуси провели третий по длине матч в истории хоккея
Игроки "Немана" празднуют победу. Фото: ФХБ

В чемпионате Беларуси провели одним из самых длинных матчей в истории хоккея.

На стадии плей-офф команды "Гомель" и "Неман" никак не могли определить победителя. Для этого понадобилось 6 овертаймов и 169 минут на льду. В результате "Неман" выиграл 2:1, а встреча завершилась в 2 часа ночи.

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Это самый длинный матч в истории белорусского хоккея, а также 3-й самый длинный матч в мировом хоккее.

Самый профессиональный матч в истории хоккея "Сторхамар" - "Спарта" в плей-офф чемпионата Норвегии-2017 продолжался 217 минут 14 секунд. Встреча "Детройта" и "Монреаля" в 1936 году продолжалась 176 минут и 30 секунд.

В чемпионате Беларуси по хоккею участвует 17 команд. Прошлогодним чемпионом стала "Юность" из Минска.

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