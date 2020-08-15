В Беларуси происходит какое-то безумство – Милевский

Игрок "Динамо" Брест Артем Милевский прокомментировал действия властей Беларуси по отношению к протестующим в связи с фальсификацией результатов выборов президента.
"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему.
Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – сказал Милевский.
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Артем Милевский выступал за "Динамо" Киев с 2002 по 2013 годы.
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