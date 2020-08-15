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суббота, 15 августа 2020 15:12

В Беларуси происходит какое-то безумство – Милевский

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В Беларуси происходит какое-то безумство – Милевский
Артем Милевский боится боевых действий. Фото инстаграм

Игрок "Динамо" Брест Артем Милевский прокомментировал действия властей Беларуси по отношению к протестующим в связи с фальсификацией результатов выборов президента.

"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему.

Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – сказал Милевский.

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Артем Милевский выступал за "Динамо" Киев с 2002 по 2013 годы.

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Дата
15
августа

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