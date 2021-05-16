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воскресенье, 16 мая 2021 18:31

В Беларуси отобрали этап Кубка мира по биатлону

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В Беларуси отобрали этап Кубка мира по биатлону
ранее в Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею. Фото: РИА "Новости"

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) согласовал окончательный вариант календаря Кубка мира на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба IBU. Главным изменением стало исключение из календаря этапа Кубка мира, который должен был пройти в Раубичах (Беларусь) с 3 по 6 марта 2022 года.

Решение мотивировано текущей ситуацией в стране. Соревнования перенесены в Контиолахти (Финляндия). В программе этапа — женская и мужская эстафеты, а также спринтерские гонки и пасьюты.

Финский этап должен был открывать сезон, но после этих изменений два первых этапа Кубка мира примет Эстерсунд (Швеция). Там биатлонисты будут соревноваться с 26 ноября по 5 декабря. До Олимпиады в Пекине также пройдут этапы в Австрии, Франции, Германии и Италии, а после Игр — в Финляндии, Эстонии и Норвегии.

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Ранее в Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею. Вместо Минска первенство пройдет в Латвии. Александр Лукашенко лично просил не забирать состязания.

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