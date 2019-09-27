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пятница, 27 сентября 2019 19:54

В августе немецкий клуб предлагал Суркису 20 млн за Цыганкова

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В августе немецкий клуб предлагал Суркису 20 млн за Цыганкова
Виктор Цыганков мог перейти в немецкую Бундеслигу. Фото: официальный сайт "Динамо"

Лидер "Динамо" Виктор Цыганов мог перейти летом в немецкую Бундеслигу. 21 летним вингером активно интересовался "Хоффенхайм"

Об этом сообщает "Трибуна".

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подтвердил, что киевский клуб получал предложение от немецкого клуба по трансферу Цыганкова.

"Предложение было. Оно не устроила Игоря Михайловича Суркиса. Было это официальное или неофициальное предложение - этого я не знаю", - сказал Хацкевич в программе "Вацко LIght".

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В текущем сезоне Цыганков сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. "Transfermarkt" оценивает 21-летнего украинском в 20 млн евро. Контракт рассчитан до лета 2023-го. "Хоффенхайм" после 5 туров идет 11-м в Бундеслиге.

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