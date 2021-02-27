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суббота, 27 февраля 2021 10:45

В "Аталанте" возник новый конфликт между тренером и игроком

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В &quot;Аталанте&quot; возник новый конфликт между тренером и игроком
Практика показывает, что игрокам лучше не конфликтовать с тренером Джанпьеро Гасперини. Фото: Reuters

В "Аталанте" - клубе Руслана Малиновского и Виктора Коваленко - новый конфликт. После ухода Алехандро Гомеса с тренером конфликтует словенец Йосип Иличич.

В матче Лиги чемпионов против "Реала" словенец вышел на замену, но уже через 30 минут был был снят с игры. Гасперини объяснил свое решение тактической необходимостью. "В концовке игры я думал только о том, чтобы укрепить нашу линию обороны. Но, к сожалению, сразу после замены мы пропустили", - сказал главный тренер" Аталанты "после окончания встречи.

Однако по информации итальянской прессы, между Гасперини и Иличичем произошла словесная перепалка. Перед тем, как заменить Иосифа, Гасперини крикнул ему: "Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!"

Иличич и правда действовал не лучшим образом - за полчаса игры коснулся мяча 29 раз и умудрился сделать 12 потерь. Сразу же после замены Иосиф отправился в раздевалку. В это же время Ферлан Мэнди забивал мяч, который стал для "Реала" победным.

Когда между Гомесом и Гасперини возник конфликт, Иличич якобы встал на сторону аргентинца. Вполне возможно, что тренер не забыл этого. Статистика косвенно подтверждает эту гипотезу: начиная с середины декабря (когда и произошел конфликт), Иличич вышел в стартовом составе "Аталанты" только 9 раз в 20 матчах.

Ближайшие игры покажут, насколько все серьезно. Два месяца назад Иосиф уже пропускал несколько встреч - с целью профилактики Гасперини "дал ему отдохнуть". При этом настоящая причина отсутствия Иличича не раскрывается. Сначала сообщалось, что в словенца травма спины. Затем Гасперини уточнил, что у игрока ангина.

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Возможно, конфликт с Иличичем даст шанс украинцам Руслану Малиновскому и Виктору Коваленко, который ще не выходил на поле в футболке "Аталанты".

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