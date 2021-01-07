В Ястремской обнаружили допинг

Даяна Ястремская отстранена от соревнований. фото twitter.com/AdelaideTennis

Вторая ракетка Украины 20-летняя Даяна Ястремская провалила тест на допинг.

В пробе украинском, сданной 24 ноября 2020, было обнаружено запрещенное вещество. В ее организме нашли метаболиты местеролона, сообщает TF.

22 декабря 2020 года ей было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка временно отстранена от соревнований.

Ястремская переболела Covid-19 перед тренировочным сбором в Дубае.

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В текущем рейтинге мировых теннисисток Даяна Ястремская занимает 29 место.