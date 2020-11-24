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вторник, 24 ноября 2020 09:41

В АПЛ пустят болельщиков на стадионы

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В АПЛ пустят болельщиков на стадионы
АПЛ первая из топ-чемпионатов пустит болельщиков на матчи. Фото: REUTERS

В чемпионате Англии по футболу хотят пустить болельщиков на стадионы.

Начиная со 2 декабря клубам АПЛ разрешен допуск на стадионы до 4 тыс. зрителей, сообщает Mirror.

Болельщики будут рассажены с соблюдением социальной дистанции, а также все фанаты должны использовать средства индивидуальной защиты.

После начала пандемии коронавируса болельщиков не пускали на стадион. Так команды завершили прошлый сезон и начали новый.

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В этом сезоне в АПЛ лидируют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которые имеют по 20 очков после 9 матчей. На 2 пункта меньше у "Челси".

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