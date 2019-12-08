В 25 лет капитан соперника "Шахтёра" выбрал деньги, а не карьеру

В среду, 11 декабря, донецкий "Шахтер" будет принимать в Харькове бергамскую "Аталанту". Обе команды будут играть на победу. Только она в случае с "Шахтером" гарантирует ему выход в 1/8 Лиги чемпионов. В случае с "Аталантой" даже победы может оказаться мало.

Главной звездой соперника дончан является атакующий полузащитник Алехандро Гомес. Большую часть карьеры он провел в Италии, с которой вырвался лишь раз - в Украину.



Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес родился в феврале 1988 года в Аргентине. В стране, где футбольных талантов пруд пруди, он сумел пробиться в молодежную сборную, с которой в 2007 году выиграл звание чемпиона мира.

В 2013 году получает два предложения - от мадридского "Атлетико" - карьерное, от харьковского "Металлиста" - финансовое

В 2010 году 22-летний аргентинец отправляется в Европу. Три года подряд он является лидером сицилийской "Катании" хотя особой результативностью не отличается - 106 матчей, 16 мячей.

В 2013 году получает два предложения - от мадридского "Атлетико" - карьерное, от харьковского "Металлиста" - финансовое. Выбирает вторую, но долго в Украине не задерживается. Успевает в 23 сыгранных матчах забить три мяча. "Металлист" переходит от Ярославского к Курченко, начинаются финансовые трудности, исчезают деньги, а революция и русская фронда окончательно побуждают аргентинцев "Металлиста" покинуть Украину.

Вернувшись в Италию, но уже в "Аталанту", Гомес взял год на раскачку и начал снова "стрелять". Лучшая личная статистика, вызов в сборную, 4 место в чемпионате и выход в групповой этап Лиги Европы под руководством Джанпьеро Гасперини. Это итог сезона 2016/2017.

Были у него и совершенно выдающиеся мяча. Как вот этот "Фиорентине", когда Папу начал рейд со своей половины поля.

Интересные отношения сложились у Алехандро с Гасперини. Папу был и остается безальтернативным лидером его команды. В 2017 году таким стал и новичок Аталанты Йосип Иличич, который перешел из Фиорентины. Гасперини очень редко сажает их на скамейку. Он просто не может это сделать: "Гомес будет играть пока он не упадет на землю от усталости. То же самое касается и Иличича. Они - два игрока, у которых нет равноценной замены на скамейке, это два элемента без которых наша команда не может" .

Несмотря на свой звездный статус Гомес оказался дружелюбным парнем. Стоило Руслану Малиновскому забить дебютный мяч в составе нового клуба, как Гомес поздравил его украинским словами - "Ласкаво просимо"!

Пожалуй, Гомес не слишком внимательно следил за "Шахтером" за время своего пребывания в Украине, потому что после поражения в Милане - 1:2 заявил, что не воспринимал "Шахтер" и "Динамо" Загреб за достойных соперников, поскольку их национальные чемпионаты - слишком слабые . Отрезвления для бергамасков пришло слишком поздно. Игра с "Шахтером" - последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов.

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Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится в среду, 11 декабря, в Харькове, и начнётся в 19:55 по Киеву.