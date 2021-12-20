Узнаете фамилии – сойдете с ума. Президент "Ингульца" заинтриговал переговорами с Суркисом

Александр Поворознюк претендует на звание наиболее экстравагантного президента украинского клуба. Фото: "Ингулец"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк неудовлетворен результатами команды в первой части сезона и зимой планирует усиление состава.

Он поделился планами на зимнее трансферное окно, сообщает fanday.net.

"Не исключено, что у нас будут игроки из киевского "Динамо". Сразу развею слухи и скажу, — ни одного арендованного футболиста в "Ингульце" не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не договоримся — не возьмем. Фамилии игроков , чтобы вы не сошли с ума, пока не скажу.

Это будут известные футболисты в том числе. И не только из "Динамо". Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее из Испании, Дании, Нидерландов", – сказал Поворознюк.

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На зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте УПЛ, имея в активе 13 очков. Тренирует команду из Петрово Сергей Лавриненко.