"Ювентус" снова проиграл без Роналду

"Ювентус" проиграл в Неаполе. Фото: ansa.it

Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в рамках третьего тура итальянской Серии А "Наполи" принимал туринский "Ювентус". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 10-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд. На 57-й Маттео Политано сравнял счёт, а на 85-й Калиду Кулибали своим ударом принёс победу "Наполи".

После трёх туров неаполитанский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 9 очков. "Ювентус" демонстрирует один из худших стартов в своей истории и на данный момент располагается на 16-й позиции с одним набранным очком.

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В следующем туре "Наполи" отправится в гости к "Удинезе". "Ювентус" же на своём поле примет "Милан". Обе команды также в середине недели проведут матчи в еврокубках.