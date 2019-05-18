"Ювентус" провел переговоры с Почеттино

Почеттино недоволен отношением руководства к "Тоттенхему"

"Ювентус" ведет поиски нового главного тренера клуба.

По информации "Трибуны", туринский клуб рассматривает кандидатуру тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который может покинуть лондонский клуб из-за отсутствия конкретики по будущему команды.

Стороны в последние недели контактировали друг с другом. Аргентинский тренер запросил зарплату в 20 миллионов евро за сезон.

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Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" и не будет руководить командой в следующем сезоне.