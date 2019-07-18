"Ювентус" официально подписал звездного новичка

Маттейс Де Лигт прошел успешно медосмотр и подписал контракт с итальянским грандом на 5 лет

Голландский защитник Маттейс Де Лигт официально перешел в туринский "Ювентус", о чем чемпионы Италии объявили на своем сайте.

19-летний игрок подписал контракт со "старой синьорой" до 30 июня 2024 года. "Ювентус" заплатит "Аяксу" 75 млн евро в течение 5-ти лет.

Отметим, что также в соглашении между клубами предусмотрены 10,5 млн евро бонусов за игрока.

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Де Лигт во всех турнирах прошлого сезона принял участие в 55 матчах за "Аякс", забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов