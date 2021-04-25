"Ювентус" не смог одолеть "Фиорентину"

В первом круге "Ювентус" проиграл дома – 0:3. Фото: Reuters

В матче 33-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" принимала туринский "Ювентус". Встреча проходила на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 29-й минуте открыла "Фиорентина" — нападающий хозяев Душан Влахович реализовал пенальти. На 46-й минуте "Ювентус" сравнял счёт усилиями Альваро Мораты, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Однако переломить ход игры и вырвать победу "старой синьоре" не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

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"Ювентус", набрав в 33 матчах 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует "Интер", который сегодня обыграл "Верону" – 1:0 и набрал 79 очков. У "Милана" – 66 очков.