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среда, 21 июля 2021 08:47

"Ювентус" назвал сумму за вратаря "Динамо"

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&quot;Ювентус&quot; назвал сумму за вратаря &quot;Динамо&quot;
Нещерет грубо ошибся в матче с "Шахтером". Фото: "Динамо"

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет заинтересовал "Ювентус". Об этом известно главному тренеру киевлян Мирче Луческу

По информации "Та то таке", люди из "Динамо" поинтересовались у агентов, связанных с туринским клубом, касательно возможных переходов Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова. Те ответили, что "Ювентус" интересует Руслан Нещерет, а не эти 2 игрока.

Туринский клуб не готов платить за голкипера более € 3 млн.

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В прошлом сезоне 19-летний вратарь провел 3 матча в УПЛ и сыграл в Лиге чемпионов против "Барселоны" (1:2). В матче с "Барселоной" ему удалось парировать удар Лионеля Месси со штрафного.

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