"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео

Полузащитник туринцев Пьянич забил мяч и заработал удаление. Фото: ФК "Ювентус"

В матче 26 тура Серии А "Ювентус" во главе со своим лидером Криштиану Роналду одолел на выезде "Наполи" (2:1).

Это поражение стало для неаполитанцев первым домашним за год.

В последний раз на "Сан-Паоло" "Наполи" уступил 3 марта 2018 года, проиграв "Роме" (2:4).

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"Наполи" - "Ювентус" 1:2

Голы: Кальехон, 61 – Пьянич, 28, Джан, 39

На 84-й минуте Инсинье не реализовал пенальти (стойка)

"Наполи": Мерет, Малькюи (Мертенс, 46), Максимович, Кулибали, Хюсай, Кальехон (Унас, 78), Аллан, Фабиан Руис, Зелиньски, Милик (Оспина, 27), Инсинье

"Ювентус": Шченсны, Жоау Канселу (Де Шильо, 61), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бернардески (Дибала, 85), Джан, Пьянич, Матюиди, Манджукич (Бентанкур, 74), Роналду

Предупреждения: Максимович, Кулибали, Аллан – Пьянич, Канселу, Алекс Сандро, Бентанкур, Дибала

Удаления: Мерет, 25 (фол последней надежды) – Пьянич, 47 (вторая желтая карточка)

Благодаря победе "Ювентус" увеличил отрыв от команды Карло Анчелотти до 16 очков.