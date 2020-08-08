Маурицио Сарри оказался перед угрозой увольнения. Фото Рейтер

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Лиона".

"Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один — проиграли. Это означает, что в восьми встречах мы бы набрали 19 очков. Если бы в Лиге чемпионов была таблица, мы занимали бы первое или второе место. Вместо этого "Ювентус" вылетел. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет думать, что "Ювентус" кто-то проклял в Лиге чемпионов.

Если бы я не был так расстроен, покинул бы стадион с улыбкой на лице, потому что снова увидел своих футболистов в хорошей форме. Они выложились на все сто, боролись до конца. Они вложили всю душу в эту игру, и я оценил это", — приводит слова Сарри Goal.com.

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"Ювентус" выиграл ответный матч - 2:1, но проиграл первую игру - 0:1. Команда выбыла из турнира.