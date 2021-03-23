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вторник, 23 марта 2021 18:28

"Ювентус" готов продать "Роналду" в 4 раза дешевле, чем покупал

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&quot;Ювентус&quot; готов продать &quot;Роналду&quot; в 4 раза дешевле, чем покупал
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Туринский "Ювентус" готов продать форварда сборной Португалии 36-летнего Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.

"Старая синьора" отпустит португальца за €25 млн, сообщает As.

Летом 2018 туринцы заплатили за звездного португальца "Реалу" €100 млн,

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Сотрудничество с Роналду обходится "Ювентусу" в €87 млн ​​ежегодно, поэтому эта сумма позволит клубу избежать финансовых потерь. При этом "Юве" не собирается форсировать переход Роналду в другой клуб.

Если Криштиану сообщит "Ювентусу", что хочет сменить клуб и предоставит конкретное предложение, то итальянцы будут открыты к диалогу и опустят его без каких-либо проблем.

Если предложений по Роналду не будет, то клуб с радостью продолжит сотрудничество с португальцем.

В этом сезоне Криштиану Роналду забил 23 мяча в 24 матчах Серии А.

До перехода в "Ювентус" португалец выступал за "Реал", "МЮ" и "Спортинг",
Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

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Дата
23
марта

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