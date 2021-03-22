"Ювентус" опозорился в чемпионате Италии

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" проиграл дома одному из аутсайдеров "Бенавенто" - 0:1.
Игра проходила в не самом высоком темпе. Команды по долгу разыгрывали мяч у своих ворот и в середине поля.
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В 1-м тайма Криштиану Роналду забил гол, но его отменили из-за офсайда.
После перерыва аргентинский нападающий гостей Адольфо Гаича воспользовался ошибкой защитников "Ювентуса" и забил единственный гол в матче. Хозяева пытались отыграться, но так и не смогли спасти матч.
"Ювентус" занимает третье место в чемпионате Италии. Команда Андреа Пирло отстает от лидера "Интера" на 10 очков.
Следующую игру "старая синьора" проведет 3 марта против "Торино". Начало матча в 19:00.
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