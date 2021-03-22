"Ювентус" опозорился в чемпионате Италии

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Фото: Gettyimages.com.

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" проиграл дома одному из аутсайдеров "Бенавенто" - 0:1.

Игра проходила в не самом высоком темпе. Команды по долгу разыгрывали мяч у своих ворот и в середине поля.

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В 1-м тайма Криштиану Роналду забил гол, но его отменили из-за офсайда.

После перерыва аргентинский нападающий гостей Адольфо Гаича воспользовался ошибкой защитников "Ювентуса" и забил единственный гол в матче. Хозяева пытались отыграться, но так и не смогли спасти матч.

"Ювентус" занимает третье место в чемпионате Италии. Команда Андреа Пирло отстает от лидера "Интера" на 10 очков. Следующую игру "старая синьора" проведет 3 марта против "Торино". Начало матча в 19:00.