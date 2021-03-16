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вторник, 16 марта 2021 21:00

"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"

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&quot;На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года&quot;
Криштиану Роналду осталось забить 36 мячей для мирового рекорда. Фото: Gettyimages.com.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду превзошел в результативности Пеле. На счету португальца 770 забитых мячей. У бразильца 767.

Теперь Роналду вышел на 2-е место по количеству забитых мячей в истории футбола. Впереди только легенда австрийского и чехословацкого футбола Йозеф Бицан (выступал из 1931 по 1955 рода - Gazeta.ua), который имеет в своем активе 805 голов.

Футбольный эксперт Олег Федорчук специально для Gazeta.ua рассказал, благодаря чему Роналду смог превзойти Пеле и способен ли побить мировой рекорд.

То, что Роналду превзошёл рекорд Пеле, стало для вас неожиданностью?

15 лет назад, я бы не поверил, что форварды смогут забивать столько голов. Произошла трансформация в мировом футболе - в пользу зрелищности игры. Диктовать условия начали финансы. Зрители, продажа прав на трансляции - требуют качества и большого количества голов. Ведущие клубы пытаются играть открыто и агрессивно. Большие счета не становятся уже чем-то особенными. Нападающий может забивать за сезон 30-40 голов. 20 лет назад в ведущих чемпионатах такое было просто невозможно. Особенно в Италии, которая славится своей защитой. 20 мячей в серии "А" - это очень много. Сейчас изменилась игра. Многие команды играют в 3 форварда. Отсюда результативность.

Изменилась методика подготовки игроков. Футболисты больше уделяют внимания питанию, подготовке. Атлетизм и профессионализм стали выше, чем было раньше. Игроки на высоком уровне начали играть дольше.

Благодаря чему Роналду достиг такой результативности?

Это феномен от природы. Когда он только начал играть на профессиональном уровне, было видно что у него есть все данные для успеха в профессиональном футболе - скорость, работа с мячом, удар, понимание футбола.

Диктовать условия начали финансы. Зрители, продажа прав на трансляции - требуют качества и большого количества голов

Португалец обладает ментальностью, которая несмотря на звездную карьеру, позволила ему сконцентрироваться на футболе. Высокая внутренняя дисциплина.

Он очень грамотно выбирал себе клубы. Пришел в "Манчестер Юнайтед", где стал лидером после ухода Дэвида Бекхэма. Затем перешел в "Реал". Вовремя покинул Мадрид. В Италии сейчас происходит подъем чемпионата. Криштиану сразу стал лидером "Ювентуса",

"Ювентус" не может похвастаться успешными выступлениями в Лиге чемпионов. Стоит португальцу оставаться в Турине?

Роналду трудно будет найти клуб, который бы гарантированно смог замахнуться на Лигу чемпионов. "Реал" сейчас где-то в такой же ситуации, как "Ювентус". В обоих грандах происходит смена поколений.

ПСЖ очень быстрая команда для португальца. Он не сможет выделиться среди быстрых игроков парижан. Тактическая в них не подходит для Роналду. В Англии футбол очень интенсивный.

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Роналду уже 36. Сколько он еще сможет играть на высоком уровне?

Максимум 2 года. Уже сейчас ему не хватает энергии.

Сможет ли он превзойти рекорд Бицана?

Зависит от чемпионата в котором будет играть. Если он останется в Италии, то будет шанс превзойти этот рекорд.


Криштиану Роналду - португальский футболист, вингер и нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии, в составе которой есть капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. Выступал также за "Спортинг", "МЮ" и "Реал".

Пятикратный обладатель Золотого мяча 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017.

Шесть раз становился 2-м футболистом мира 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 и 2018. Третий футболист мира 2019 года.

Четырехкратный обладатель "Золотой бутсы" УЕФА 2008, 2011, 2014 и 2015.

Финалист Евро-2004 в составе сборной Португалии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 года.

Победитель чемпионата Европы - 2016 в составе сборной Португалии.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 годов.

Автор: Сергей Тищенко
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