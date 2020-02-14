"Ювентус" едва устоял в кубковом матче против "Милана"

Гол Криштиану Роналду спас "Ювентус" от поражения. Фото: рейтер

"Милан" и "Ювентус" не определили сильнейшего в первом матче 1/2 финала Кубка Италии - 1:1.

"Россонери" повели в счете на 61-й минуте благодаря голу Анте Ребича, которому ассистировал испанец Самуэль Кастильехо, сообщает "Спортарена".

Однако уже 11 мин. спустя "Милан" остался в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса за вторую желтую карточку.

Действующий чемпион Италии спас ничью на первой компенсированной минуте, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти за игру Давида Калабрии рукой в ​​пределах собственной штрафной площадки.

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Ответный матч состоится в Турине 4 марта.