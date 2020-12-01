"Ювентус" - "Динамо" - впервые в истории Лиги чемпионов матч будет судить женщина

Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в ЛЧ. Фото: REUTERS

Главным арбитром матча 5-го тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо" будет 36-летняя Стефани Фраппар из Франции.

Помогать Фраппар будут ее соотечественники - ассистенты Хишам Закрани и Меди Рамуне, 4-й арбитр - Карим Абед, сообщает официальный сайт УЕФА.

Это будет первый поединок для женщины как главного арбитра в Лиге чемпионов.

Ранее Фраппар работала на матче за Суперкубок Европы-2019. В активе арбитра также поединок 1-го тура Лиги Европы "Лестер" - "Заря".

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Матч "Ювентус" - "Динамо" состоится 2 декабря. Начало игры - в 22:00.