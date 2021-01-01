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пятница, 01 января 2021 16:21

"Усик в супертяжах никого не пугает" - Чисора

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&quot;Усик в супертяжах никого не пугает&quot; - Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора. Фото: gettyimages.com

Британский боксер Дерек Чисора заявил, что украинец Александр Усик не впечатляет в супертяжелом весе.

Сила удара Усика недостаточно для успеха среди супертяжей.

"В парня нет удара и физически он не самый сильный. Если честно, никого в супертяжах он не пугает. Я пропустил один из самых крутых его ударов и меня он не побеспокоил. Его активность в норме, но мощности там нет.

Я был очень разочарован тем, как прошел бой. Все, что он делал - сбегал. Я-то думал, что мы профи, а не любители. Постоянно что-то делал, задавал темп, бегал за ним. Но он просто бегал от меня ", - сказал Чисора в комментарии IFL TV.

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Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

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