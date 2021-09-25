Усик стал чемпионом мира в супертяжелой категории

Усик еще не уступал на профессиональном ринге. Фото: Reuters

Сегодня около полуночи в Лондоне на новом фантастическом Tottenham Hotspur Stadium начнется грандиозный, один из самых ожидаемых боксерских поединков 2021 года. В нем двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель трех чемпионских титулов по основным версиям, 31-летний британец Энтони Джошуа встретится с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе, украинцем Александром Усиком, 34 года. Оба - олимпийские чемпионы Лондона-2012. Джошуа побеждал в супертяжелом весе, Усик - в первом тяжелом.

Фаворитом боя является Джошуа - он имеет преимущество в габаритах, ударной мощи, физической силе и опыте боев с элитными соперниками в хэвивейте. До сих AJ провел 25 поединков среди профессионалов - имеет 24 победы, 22 нокаута и одно поражение нокаутом. Его успел закрыть в тому же, 2019-м, году, реваншировавшись в бою с американцем Энди Руизом-младшим. Усик пока идет без поражений. В его активе 18 победных боев, 13 из которых нокаутом. Козыри украинского боксера - отличная ручная скорость, работа ног, боксерский IQ и Анатолий Ломаченко, который готовил его к этому бою и, наверное, будет секундировать ему во время него.

Накануне состоялось официальное взвешивание боксеров. Британец ожидаемо оказался значительно тяжелее. Его вес 108,8 кг - ровно столько же, как и в предыдущем бою с болгарином Кубратом Пулевым. Усик показал рекордные для себя 100,2 кг - на 1,8 кг больше, чем в предыдущем поединке с британцем Дереком Чисорой.

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В Лондоне досрочно завершился главный бой андеркарта между Лоуренсом Околи и Диланом Прасовичем. И уже следующим в ринг должны выйти Джошуа и Александр Усик. Но этого момента еще нужно немного подождать. Добавим, что в андеркарте нынешнего вечера бокса провели бои два украинца. Даниэль Лапин одержал победу по очкам над поляком Павлом Мартынюком, а Максим Продан проиграл разделенным судейским решением албанцу Флориани Марку и потерял титул интернационального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе.

Невероятная атмосфера на стадионе. Публика в ожидании выхода боксеров.

Легендарный ринг-анонсер в центре ринга. Звучит Гимн Украины.

В рингсайде Виталий Кличко. Здесь же Андрей Шевченко.

Звучит Гимн Великобритании.

Майкл Баффер объявляет выход претендента Александра Усика.

Украинец традиционно выходит под песню "Братья" Василия Жадана.

К рингу шагает Джошуа.

Очень красивая арена, которую подсвечивают телефоны десятков тысяч болельщиков.

Рядом с Александром тренер Юрий Ткаченко. Анатолия Ломаченко, который готовил Усика к бою, не видно.

Считанные минуты до старта чрезвычайного зрелища!

Бой начался!

1 раунд. Очень напряженный раунд. Усик много двигается, пытается завладеть инициативой. У него проходит несколько ударов. Первый раунд лучший для Усика.

2 раунд. Равный раунд. Джошуа работает в основном джебами, провел пару ударов по блоку. Усик много маневрирует и работает корпусом.

3 раунд. Блестящий раунд для Усика. Он обладает преимуществом, проводит несколько выпадов, а конце раунда потряс Джошуа.

4 раунд. Равный раунд.

5 раунд. Продолжается борьба за инициативу. Еще один примерно равный раунд. Что там считают судьи?

6 раунд. Раунд полностью за Джошуа. Весь раунд он работал первым номером, а на последней минуте нанес два мощных удара в голову.

7 раунд. Невероятный бой. Раунд за Усиком, который несколько раз плотно приложился в голову чемпиона.

8 раунд. Джошуа активен, он не раз пробивает по корпусу чтобы замедлить Усика. Раунд за Джошуа.

9 раунд. Ровный, с взаимными успехами раунд, который завершился ударом Усика.

10 раунд. Очень острый раунд. В обоих гематомы на лице. Крутой чемпионский раунд. И ничего еще не решено.

11 раунд. Напряжение возрастает до максимума. Боксеры боксируют из последних сил.

12 раунд. На последних секундах Усик потряс Джошуа, но добить помешал финальный гонг. Ждем решения судей.

Александр Усик - новый чемпион мира в супертяжелом весе! Единогласное решение судей!

Александр Усик переписывает историю. И нас ждет матч-реванш, который был прописан в контракте на бой.