"Усик согласится отойти в сторону" - Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энони Джошуа уверен, что украинец Александр Усик не будет мешать проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Джошуа планирует провести бой с Тайсоном Фьюри, но для этого нужно, чтобы Усик отказался от боя против Энтони, пишет The Sun.

"Я думаю, Усик согласится отойти в сторону и позволит моему бою с Фьюри произойти. Мы связывались с его командой менеджеров. Он умный человек и поймет масштабы этой ситуации", - сказал Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британец.

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Бой между Энони Джошуа и Тайсоном Фьюри запланирован на 1-ю половину 2021-го.