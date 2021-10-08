Усик рассказал, за какую футбольную команду выступает сын

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Сын чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика 8-летний Кирилл играет за киевскую команду "Левый Берег".

Сам Усик является болельщиком другого киевского клуба - "Динамо".

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"Вроде он полузащитник. Они играют, где хотят, а тренеры смотрят. В нападении он тоже ходит. У него неплохо получается.

Хороший проект (клуб "Левый берег". - Gazeta.ua), много детей там. Вижу, здесь серьезно занимаются и дают хорошую школу. Это самое важное.

Мне не мешает болеть за "Динамо", что сын играет за "Левый берег", - сказал Усик в комментарии "Спорт Арене".

Команда "Левый берег" проводит первый сезон в профессиональном футболе. Киевляне лидируют во второй лиге.

В последнем бою Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.