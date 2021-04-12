Усик рассказал, почему не хочет драться с Джойсом

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик не хочет драться против британца Джо Джойса, потому ждет на возможность провести чемпионский бой.

Усик хочет дождаться официального объявления боя между Тайоном Фьюри и Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а уже потом определяться со своим следующим соперником, сообщает "Трибуна".

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"Мы все еще ждем решения WBO, санкционировали они бой Джошуа – Фьюри или нет. Я нахожусь на первой строчке рейтинга организации. Если я договорюсь и буду драться с Джойсом, то могу потерять эту позицию. Мне бы не хотелось этого. Нас туда поставили, мы это заслужили, а теперь хотим справедливо получить свой шанс на полноценный титул.

Если все-таки нам не дадут шанса с Джошуа – я хочу боксировать в удовольствие свое и фанатов. И желательно, чтобы этот поединок состоялся Украины. В этом случае скорее всего соперником станет Джойс ", - отметил украинец.

30 октября 2020 Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Теперь украинец претендует на чемпионский бой с Энтони Джошуа, но тот должен провести 2 боя против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.