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понедельник, 23 июля 2018 10:20

Усик рассказал, кому посвящает победу над Гассиевым

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Усик рассказал, кому посвящает победу над Гассиевым
Усик одержал победу над россиянином по оценкам судей. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, рассказал на пресс-конференции после боя, кому посвящает победу в финале WBSS.

"Я хотел бы посвятить эту победу отцам. Моего отца, к сожалению, уже нет, но мне кажется, он все равно видит, что происходит. Он был тем человеком, который подтолкнул меня, чтобы я пошел заниматься боксом.

Он говорил: "Тебе нужно идти заниматься боксом, у тебя получится". Это первый человек, который сделал это.

Второй отец – мой первый тренер Сергей Лапин. Он сегодня присутствовал на этом поединке, со мной боксировал, кричал. Он взял меня, научил шагать, бить, боксировать, любить этот вид спорта.

Еще один отец – Александр Данильченко. Это президент моего клуба, в котором я начинал свой путь, который помогал, отправлял на соревнования и говорил правильные вещи.

Он говорил: "Если ты будешь трудиться, то у все получится. Если не будешь ничего делать, ничего у тебя не получится и будешь где-то на районе закладывать стакан или еще что-то". Я выбрал путь бокса.

Когда я попал в сборную Украины, еще один отец там появился – Анатолий Ломаченко. Я к ним поближе присоединился, к Василию, к Анатолию Николаевичу. Мы начали с Василием общаться тесно, тренироваться.

Под руководством Анатолия Николаевича мы поехали на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

В подготовке к этим соревнованиям также участвовали много людей. Это Владислав Биндер, Эдуард Самоткал, которых не видно, не говорят, что они делают, но делают они очень многое. Никто о них ничего не знает, а они вкладывают и не кричат об этом.

Также Вадим Евгеньевич, Вадим Борисович, Саня. Многие ребята, которые участвуют в этом, но о них никто не знает, потому что они за рингом. А видно только меня или того, кто боксирует, и говорят: "Ты молодец".

Они – молодцы. Мы – молодцы, что это сделали. Слава богу, что у нас получилось, хочу их поблагодарить, встать и низко поклониться. И посвятить эту победу всем отцам, спасибо.

Видят нас, выходящих в ринг, а работает очень большая команда, из этого получается зернышко", - передает слова Усика Tribuna.

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Александр Усик провел 12 раундов против Мурата Гассиева и одержал победу по оценкам судей.

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Дата
23
июля

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  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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